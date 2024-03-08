Afrika'da Bir Kabile Üyesi En Meşhur Kültürel Öğeleri Olan Dudak Plakasını Nasıl Yerleştirdiğini Gösterdi

'Dudak plakası' adı verilen kültürel öğe, Afrika kabilelerinin benzersiz geleneklerinden biri. Genellikle 15 veya 16 yaşlarındaki kızlar, bu özgün ritüeli yerine getirirler. Bu ritüel ile, alt dudaklar delinerek, büyük bir kil veya tahta disk, yani 'plaka' dudaklara yerleştirilir. Küçük plakalarla başlanılan bu işlemde kullanılan disk giderek büyütülür.