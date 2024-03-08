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Afrika'da Bir Kabile Üyesi En Meşhur Kültürel Öğeleri Olan Dudak Plakasını Nasıl Yerleştirdiğini Gösterdi

Afrika'da Bir Kabile Üyesi En Meşhur Kültürel Öğeleri Olan Dudak Plakasını Nasıl Yerleştirdiğini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 18:39

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'Dudak plakası' adı verilen kültürel öğe, Afrika kabilelerinin benzersiz geleneklerinden biri. Genellikle 15 veya 16 yaşlarındaki kızlar, bu özgün ritüeli yerine getirirler. Bu ritüel ile, alt dudaklar delinerek, büyük bir kil veya tahta disk, yani 'plaka' dudaklara yerleştirilir. Küçük plakalarla başlanılan bu işlemde kullanılan disk giderek büyütülür.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@antony_6688/v...
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Bir kabile üyesi, bu dudak diskini nasıl yerleştirdiğini gösterdiği bir videoda gösterdi.

Bir kabile üyesi, bu dudak diskini nasıl yerleştirdiğini gösterdiği bir videoda gösterdi.

Dünyanın geri kalan kısmına oldukça uzak olan bu gelenek, izlerken bile kötü hissedilmesine sebep oldu.

Dünyanın geri kalan kısmına oldukça uzak olan bu gelenek, izlerken bile kötü hissedilmesine sebep oldu.

İşte o video;

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