İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Daha Önce Hiç Görmediğiniz Gençlik Fotoğrafları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Daha Önce Hiç Görmediğiniz Gençlik Fotoğrafları
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk ve gençlik fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Seçim dönemine çok az bir zaman kalmışken ismini sık sık duyduğumuz siyasetçilerden bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde @bireycell isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ile her adımı merak konusu olan İmamoğlu'nun çocukluk ve gençlik fotoğrafları gündeme geldi.
Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları, yüzlerce beğeni aldı. Gelin ünlü siyasetçinin gençlik fotoğraflarına birlikte bakalım!
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Siz Ekrem İmamoğlu'nun gençlik fotoğraflarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏻
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