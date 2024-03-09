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IP TV ve Kaçak Yayın Kullananlar Dikkat: 6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası ile Karşı Karşıya Kalınabilir!

IP TV ve Kaçak Yayın Kullananlar Dikkat: 6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası ile Karşı Karşıya Kalınabilir!

Kaçak maç yayını
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 18:12

Artık kaçak yayınların izlendiği tespit edildiği takdirde kişiler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/gundem...
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Biliyorsunuz ki birçok kişi dizi, film ya da maç yayınlarını çok daha az ücret ile ya da ücretsiz yayınlayan ve yasal olmayan platformları tercih ediyor. Uzmanlar ise bu kaçak yayınları kullanan kişileri uyarıyor!

Biliyorsunuz ki birçok kişi dizi, film ya da maç yayınlarını çok daha az ücret ile ya da ücretsiz yayınlayan ve yasal olmayan platformları tercih ediyor. Uzmanlar ise bu kaçak yayınları kullanan kişileri uyarıyor!

Uzmanlar eğer IP V ya da kaçak yayınları kullanan kişileri adli bir soruşturma ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıyor.

Uzmanlar eğer IP V ya da kaçak yayınları kullanan kişileri adli bir soruşturma ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıyor.

Avukat Müge Doğan, "Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" diyor.

Avukat Müge Doğan, "Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" diyor.

Aynı zamanda Doğan, kanunun hem yayın yapanlar hem de yayını izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü de söyledi.

Aynı zamanda Doğan, kanunun hem yayın yapanlar hem de yayını izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü de söyledi.

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