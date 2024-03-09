Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil 31 Mart Seçimlerinde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil 31 Mart Seçimlerinde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=HnD_7...
Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil 31 Mart seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi kapsamında, mahalli idareler genel seçimi 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.
36 siyasi partinin katılacağı seçim çalışmaları hızla devam ederken Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil katıldığı bir programda 31 Mart seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.
Kadıgil, "Biz bütün üyelerimizi serbest bıraktık, içsel olarak soruyorsanız ben İstanbullu bir kadın olarak 31 Mart seçiminde oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim" dedi.
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