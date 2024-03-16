60 Yaşında Hayatını Kaybetmişti: Tolga Savacı'nın Eşinden Duygu Dolu Paylaşım: 'İyi ki Sevmişim Seni'
60 Yaşında Hayatını Kaybetmişti: Tolga Savacı'nın Eşinden Duygu Dolu Paylaşım: 'İyi ki Sevmişim Seni'
1980'lerde Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı, birçok film ve dizide başrol oldu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirdi. 26 Şubat'ta yaşamını yitiren ünlü oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Eşinin kaybıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Manken ve oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Savacı'nın 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.
Hayat arkadaşını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Nermin Bezmen, Kuruçeşme'de bir konser çıkışı Tolga Savacı ile çekilen fotoğrafını yayınladı.
Neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ikiliden ünlü yazar, o akşamın hikayesini ilk kez paylaştı.
Nermin Bezmen, "Ellerimiz sımsıkı, ben yalın ayak, yola koyulduk, Ayşe Sultan'ın tepesine kadar. Yakalanmışız o arada kameraya. İyi ki birtanem, iyi ki kaçırmamışız o minik ara zaman güzelliklerini. Şimdi hepsi bir arada, dev bir mutluluk ekranından yansıyorlar. İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni. Hasretle, aşkla kucaklıyorum seni" mesajını yazdı.
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İşte o paylaşım:
Öte yandan Savacı ile haklarındaki boşanma haberleriyle ilgili sessizliğini bozan Bezmen, paylaşımına "Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolga’cığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah’tan korkusuz yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga’mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah “İlk günkü kadar aşığım sana” diye sarmalamıştı beni. “Ben de sana bir tanem demiştim.Son sözlerimiz buydu" notunu düştü.
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