60 Yaşında Hayatını Kaybetmişti: Tolga Savacı'nın Eşinden Duygu Dolu Paylaşım: 'İyi ki Sevmişim Seni'

1980'lerde Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı, birçok film ve dizide başrol oldu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirdi. 26 Şubat'ta yaşamını yitiren ünlü oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Eşinin kaybıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.