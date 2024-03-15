İki Ay Önce Kaybetti! Kendisini Rahatsız Eden Adamı Evire Çevire Dövdü: "Osmanlı Tokatını Yapıştırdım"

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nuran Kul, kansere yakalanan eşini iki ay önce kaybetti. İşte her şey eşini kaybetmesiyle başladı. Kul, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta darbetti.