İki Ay Önce Kaybetti! Kendisini Rahatsız Eden Adamı Evire Çevire Dövdü: "Osmanlı Tokatını Yapıştırdım"
İki Ay Önce Kaybetti! Kendisini Rahatsız Eden Adamı Evire Çevire Dövdü: "Osmanlı Tokatını Yapıştırdım"
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nuran Kul, kansere yakalanan eşini iki ay önce kaybetti. İşte her şey eşini kaybetmesiyle başladı. Kul, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta darbetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşananları anlatan 54 yaşındaki Nuran Kul, "Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokatını yapıştırdım" dedi.
Pamukova’da yaşayan 54 yaşındaki Nuran Kul, iki ay önce akciğer kanserinden eşini kaybetti.
İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul’u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı. Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı.
Kul, ilçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak evire çevire dövdü.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde adama tokat atan Kul’un, "Kocam daha yeni öldü, seni gebertirim, adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun, yaşından başından utan, acımı yaşıyorum kocam daha yeni öldü. Ben kocamı daha yeni kaybettim, bana gel para vereyim diyor sen kimsin?" ifadeleri ve çevredekilerin araya girerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini iddia eden ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, "Güzel bir Osmanlı tokatını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi" dedi.
Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını öne süren eden Kul, “Aramaya devam etti ‘para vereyim, yardımcı olayım’ dedi ve ben de ‘senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisine ‘tuttuğum yerde seni döverim’ diye de söyledim 'bana bir şey yapamazsın' dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim” diye konuştu.
Kul, "İki ay oldu akciğer kanserinden eşimi kaybettim, iki tane torunum var onlara bakıyorum onlarla uğraşıyorum, ama bu sapık da benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar” diye konuştu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda