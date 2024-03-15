Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçtılar: Baba Cihantimur'un İfadesi Sonrası İlk Açıklama

Türkiye'nin günler bu olayı konuşuyor. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur savcılığa ifade verdi. Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, baba Cihantimur'un ifadesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.