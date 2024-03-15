Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçtılar: Baba Cihantimur'un İfadesi Sonrası İlk Açıklama
Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçtılar: Baba Cihantimur'un İfadesi Sonrası İlk Açıklama
Türkiye'nin günler bu olayı konuşuyor. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur savcılığa ifade verdi. Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, baba Cihantimur'un ifadesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.
Olayla ilgili bugün Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Baba Cihantimur, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bülent Cihantimur'un ifadesinin ardından Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.
"Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti'' diyen avukat Burak Erden, sözlerine şöyle devam etti:
''Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz yani kendi oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Diğer türlüsü de hayatın doğal akışına aykırı. Fark farklı ifadeleri var tabii. Uzun bir ifadede bulunmuş kendisi. Adli tedbir uygulanacak. Haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma günü gibi gördüm."
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Bülent Cihantimur'un savcılığa verdiği ifadeyi samimi bulmadığını söyleyen avukat Erden, "Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı" diye konuştu.
Yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü.
Eylem Tok ve oğlunun neşeli tavırları büyük tepki çekmişti.
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