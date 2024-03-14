Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Son Gelişme! Arkadaşları Konuştu: 'Yavaş Git’ Dedik Dinlemedi, Gaza Geldi'
Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Son Gelişme! Arkadaşları Konuştu: 'Yavaş Git’ Dedik Dinlemedi, Gaza Geldi'
17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. İkilinin hayatlarına rahat bir şekilde devam ettiklerini gösteren fotoğraflar Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinden geldi. Herkes bu fotoğrafları konuşurken, merakla beklenen bir gelişme yaşandı.
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Timur Cihantimur'un kullandığı araca binen arkadaşları konuştu. Kaza anını anlatan T.C.'nin arkadaşları, "Çok hızlıydı, gaza geldi. 'Yavaş git' dedik dinlemedi" dedi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.
ABD'ye giden yazar Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını topladığı ortaya çıkmıştı. Timur Cihantimur'un araçta yanında bulunan arkadaşları, o kaza anını anlattı.Arkadaşları Timur'un gaza gelerek aracı çok süratli bir şekilde kullandığını, kendisini uyarmalarına rağmen dinlemediğini iddia etti.
Arkadaşı anlatıyor: "‘Yavaş git’ dedik, dinlemedi" Cihantimur’un yanında arkadaşı B.A. vardı. B.A., uyardıkları halde Cihantimur’un hız yaptığını söylüyor. B.A. anlatıyor: “Timur, aracı bir anda hızlı kullanmaya başladı. ‘Yapma, yavaş git’ desek de dinlemedi. Kemerlerimizi her ihtimale karşı taktık. Önümüzde viraj vardı. Timur, viraja hızlı girdi.”
A.A. ise Cihantimur’un gaza geldiğini belirterek, şunları söylüyor: “Aracı hızlı kullanıp virajlara sert giriyordu. ‘Yavaş’ diyorduk. Yol kenarında ATV’ler vardı. Araç kaymaya başladı. Timur direksiyonu sola kırdı. ATV’lere vurdu ve bayıra çıktı. Araçtan indik. Timur, ‘Benim hayatım bitti’ dedi.”
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Arkadaki aracı ise D.O.Ö. adlı arkadaşı kullanıyordu. D.O.Ö., anlatıyor: “Timur, hızını epey arttırdı. Önümüzde viraj vardı. Timur hızlı şekilde viraja girdi. Ben hızlanmadım. Virajda Timur’u 4-5 saniye gördüm ve görüşümden çıktı. Arabası kontrolde çıkmış şekilde su kanalına girdi.” Z.H.D. de “Timur daha da hızlandı. Önümüzde viraj vardı. Sert girince araç kaydı” diyor.
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