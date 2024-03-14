Türkiye'nin Konuştuğu Kazada Son Gelişme! Arkadaşları Konuştu: 'Yavaş Git’ Dedik Dinlemedi, Gaza Geldi'

17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. İkilinin hayatlarına rahat bir şekilde devam ettiklerini gösteren fotoğraflar Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinden geldi. Herkes bu fotoğrafları konuşurken, merakla beklenen bir gelişme yaşandı.