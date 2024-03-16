Yargıtay'dan Çok Konuşulacak Karar: "Damada Takılan Takılar Damadın"

'Düğünde takılan altınlar erkeğin mi kadının mı?' sorusu sıkça gündeme gelirken, Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Konuya ilişkin konuşan avukat Selin Kırhan, 'Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın' dedi.