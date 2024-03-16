Yargıtay'dan Çok Konuşulacak Karar: "Damada Takılan Takılar Damadın"
Yargıtay'dan Çok Konuşulacak Karar: "Damada Takılan Takılar Damadın"
'Düğünde takılan altınlar erkeğin mi kadının mı?' sorusu sıkça gündeme gelirken, Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Konuya ilişkin konuşan avukat Selin Kırhan, 'Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın' dedi.
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Yargıtay'ın 80 yıldır uyguladığı ''Düğünde takılan altınlar kadının hakkıdır'' kararının değişip değişmediği ise merak konusu oldu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan yazar Oya Armutçu'ya verdiği röportajda “Düğünde geline ya da damada kime takılırsa takılsın ziynet eşyası, altın ekonomik değeri olan takılar kadının hakkıdır. Kadının kişisel malı sayılıyor. 80 yıllık Yargıtay uygulaması böyle ve aynı” demişti.
Avukat Selin Kırhan, "Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki kadına aittir diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay içtihat değişikliğine gitti. Artık bu damatları, gelinleri kızıştıracak bir haber olabilir. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.
Takıların kime takıldığının nasıl belirleneceğini anlatan Selin Kırhan, "Özellikle bu düğün videoları, düğün fotoğraflarına bunlara bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış ona göre de ayırt edilir" diye belirtti.
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