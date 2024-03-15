Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş Yine Gündemde: Lüks Aracının Anahtarına Şiir Yazdı
Diyanet İşleri Başkanının Kızı Feyza Erbaş Yine Gündemde: Lüks Aracının Anahtarına Şiir Yazdı
Daha önce yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş, lüks aracının anahtarına yazdığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Feyza Erbaş, daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet ederek çocuklarının gezdiği ülke sayılarını herkese duyurmuştu.
Erbaş şimdi ise lüks aracının anahtarına duyduğu sevgi ile gündemde.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı altına da şiir yazdı.
“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım”
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