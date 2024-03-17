Gazeteci Uğur Dündar’dan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’a Canlı Yayın Teklifi
Gazeteci Uğur Dündar’dan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’a Canlı Yayın Teklifi
Gazeteci Uğur Dündar, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'u canlı yayında tartışmaya davet etti.
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Türk siyasetinde siyasi parti liderleri ve adaylarının tv ekranlarında kozlarını paylaştığı süreçler hala büyük özlemle hatırlanıyor. Son yıllarda siyaset arenasında çok nadir örnekleri olsa da siyasetçiler karşılıklı olarak yayınlara çıkmaktan kaçınıyor.
Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’a Sözcü TV’de aynı programa çıkmaları için teklif götürdüğünü açıkladı.
İmamoğlu’yla yakında bir program yapacağını, aynı program davetini Kurum için de yaptığını belirten Dündar, sosyal medya hesabından şunu yazdı: 👇
"Yakında İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile Sözcü TV’de bir söyleşi yapacağım. Aynı öneriyi haftalar önce Cumhur İttifakı'nın adayı Sn. Murat Kurum'a da yaptım. Ayrıca her ikisinin yer alacağı bir tartışma programını Sözcü TV’de yönetmeye talip olduğumu söyledim. Haber bekliyorum, takdir kendisinin...”
Uğur Dündar'ın paylaşımı ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
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