Devlet Bahçeli, "Son Seçimim" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj Yolladı: "Bırakamazsın"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

'Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir.

Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın.

Cumhur İttifakı olarak yanındayız.

Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak size görmek istiyoruz.'