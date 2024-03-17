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Devlet Bahçeli, "Son Seçimim" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj Yolladı: "Bırakamazsın"

Devlet Bahçeli, "Son Seçimim" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj Yolladı: "Bırakamazsın"

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 11:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı. 

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Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay günü. 14. Olağan Büyük Kurultay, Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay günü. 14. Olağan Büyük Kurultay, Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.

Genel başkanlık seçimine tek aday olarak katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye omuz burkulması sonucu kolu sargılı geldi.

Kurultayda bir konuşma yapan Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Kurultayda bir konuşma yapan Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

"Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız”

"Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız”

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 

'Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir.

Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. 

Cumhur İttifakı olarak yanındayız. 

Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak size görmek istiyoruz.'

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