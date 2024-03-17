Devlet Bahçeli, "Son Seçimim" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj Yolladı: "Bırakamazsın"
Devlet Bahçeli, "Son Seçimim" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj Yolladı: "Bırakamazsın"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay günü. 14. Olağan Büyük Kurultay, Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor. Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.
Kurultayda bir konuşma yapan Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.
"Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız”
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