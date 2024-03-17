Dört Öğrenci Kapanan Okulda Mahsur Kaldı: Camdan Bağırarak Yardım İstediler!
Dört Öğrenci Kapanan Okulda Mahsur Kaldı: Camdan Bağırarak Yardım İstediler!
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İlginç olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, destekleme ve yetiştirme kursları biten 4 arkadaş, ders çalışmak için boş olan sınıfa geçti.
Bir süre ders çalışan öğrenciler, okuldan çıkmak isteyince kapının kapalı olduğunu ve kimsenin bulunmadığını anladı.
Çevredeki vatandaşlar öğrencileri fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra, okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin kapıyı açmasıyla öğrenciler kurtarıldı.
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