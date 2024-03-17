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Dört Öğrenci Kapanan Okulda Mahsur Kaldı: Camdan Bağırarak Yardım İstediler!

Dört Öğrenci Kapanan Okulda Mahsur Kaldı: Camdan Bağırarak Yardım İstediler!

okul
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 11:15

Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci kapanan okulda mahsur kaldı. 

Telefonları da olmayan öğrenciler okulun üst katındaki bir camdan bağırarak yardım istedi. 

Öğrenciler öğretmenlerden birinin okula gelmesiyle kurtarıldı. 

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İlginç olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, destekleme ve yetiştirme kursları biten 4 arkadaş, ders çalışmak için boş olan sınıfa geçti.

İlginç olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, destekleme ve yetiştirme kursları biten 4 arkadaş, ders çalışmak için boş olan sınıfa geçti.

Bir süre ders çalışan öğrenciler, okuldan çıkmak isteyince kapının kapalı olduğunu ve kimsenin bulunmadığını anladı.

Bir süre ders çalışan öğrenciler, okuldan çıkmak isteyince kapının kapalı olduğunu ve kimsenin bulunmadığını anladı.

Bunun üzerine çaresiz kalan ve yanlarında telefon olmayan öğrenciler, okulun camına çıkarak çevreden geçen insanlara bağırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar öğrencileri fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar öğrencileri fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri, okul yetkililerine ulaştı.

Kısa süre sonra, okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin kapıyı açmasıyla öğrenciler kurtarıldı.

Kısa süre sonra, okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin kapıyı açmasıyla öğrenciler kurtarıldı.

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