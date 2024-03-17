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Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Oy Oranlarına İlişkin Rakam Verdi!

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Oy Oranlarına İlişkin Rakam Verdi!

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 10:14

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anket firmalarının oy oranlarını düşük gösterdiğini iddia etti. Erbakan'a göre 7 bandında gözüken oy oranları yüzde 20'lere ulaştı.

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31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde en kilit partilerden biri olan Yeniden Refah'ta oy oranlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde en kilit partilerden biri olan Yeniden Refah'ta oy oranlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu ancak beklentilerin çok üzerinde bir oy alacaklarını iddia etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu ancak beklentilerin çok üzerinde bir oy alacaklarını iddia etti.

Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadelerini kullandı.

Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan şöyle devam etti: 👇

Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan şöyle devam etti: 👇

- 'Üye sayımız son 6 ayda 260 binden 474 bine çıktı.

- Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Partiyi de geride bırakacağız.

- Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz.

- Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız.'

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