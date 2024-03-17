Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Oy Oranlarına İlişkin Rakam Verdi!
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Oy Oranlarına İlişkin Rakam Verdi!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anket firmalarının oy oranlarını düşük gösterdiğini iddia etti. Erbakan'a göre 7 bandında gözüken oy oranları yüzde 20'lere ulaştı.
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31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde en kilit partilerden biri olan Yeniden Refah'ta oy oranlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu ancak beklentilerin çok üzerinde bir oy alacaklarını iddia etti.
Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadelerini kullandı.
Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan şöyle devam etti: 👇
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