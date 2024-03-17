"Lan" ile Kaç Gündür Dilimizden Düşmeyen Zeynep Bastık Spotify'da Tarih Yazdı
"Lan" ile Kaç Gündür Dilimizden Düşmeyen Zeynep Bastık Spotify'da Tarih Yazdı
Zeynep Bastık'ın sesi, Mabel Matiz'in söz ve müziği ile buluşunca ortaya dinlemelere doyulamayan 'Lan' şarkısı çıktı. Kaç gündür dilimizden düşmeyen bu şarkı üstüne Spotify'da tarih yazdı!
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Zeynep Bastık’ın sesi, Mabel Matiz’in söz ve müziği ile buluşunca ‘Lan’ şarkısı kısa sürede herkesin diline dolandı!
Kısa sürede listeleri ele geçiren Zeynep Bastık, "Lan" ile muhteşem bir geri dönüş yaptı.
Sadece dilimize pelesenk olmakla ve anlatılamayan duyguların tercümanı olmakla da kalmadı: Spotify'da bir ilki başardı.
Spotify tarihinde ilk kez Türkçe bir şarkı Global 50 listesine girdi...
Zeynep Bastık, “Lan” şarkısı ile Jimin, Doja Cat, Bryson Tiller gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.
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Dinlemedim desem, daha yeni böyle bir parçanın olduğunu sizden duydum desem...