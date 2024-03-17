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"Lan" ile Kaç Gündür Dilimizden Düşmeyen Zeynep Bastık Spotify'da Tarih Yazdı

"Lan" ile Kaç Gündür Dilimizden Düşmeyen Zeynep Bastık Spotify'da Tarih Yazdı

Spotify Zeynep Bastık
Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 17:19

Zeynep Bastık'ın sesi, Mabel Matiz'in söz ve müziği ile buluşunca ortaya dinlemelere doyulamayan 'Lan' şarkısı çıktı. Kaç gündür dilimizden düşmeyen bu şarkı üstüne Spotify'da tarih yazdı!

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Zeynep Bastık’ın sesi, Mabel Matiz’in söz ve müziği ile buluşunca ‘Lan’ şarkısı kısa sürede herkesin diline dolandı!

Zeynep Bastık’ın sesi, Mabel Matiz’in söz ve müziği ile buluşunca ‘Lan’ şarkısı kısa sürede herkesin diline dolandı!

Kısa sürede listeleri ele geçiren Zeynep Bastık, "Lan" ile muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Kısa sürede listeleri ele geçiren Zeynep Bastık, "Lan" ile muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Sadece dilimize pelesenk olmakla ve anlatılamayan duyguların tercümanı olmakla da kalmadı: Spotify'da bir ilki başardı.

Sadece dilimize pelesenk olmakla ve anlatılamayan duyguların tercümanı olmakla da kalmadı: Spotify'da bir ilki başardı.

Spotify tarihinde ilk kez Türkçe bir şarkı Global 50 listesine girdi...

Spotify tarihinde ilk kez Türkçe bir şarkı Global 50 listesine girdi...

Zeynep Bastık, “Lan” şarkısı ile Jimin, Doja Cat, Bryson Tiller gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

Zeynep Bastık, “Lan” şarkısı ile Jimin, Doja Cat, Bryson Tiller gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.
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Siz şarkıyı beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım!

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