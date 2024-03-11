Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut Sahnede Hayranlarıyla Dertleşirken Bomba Bir İtirafta Bulundu
Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut Sahnede Hayranlarıyla Dertleşirken Bomba Bir İtirafta Bulundu
Model grubunun eski solisti Fatma Turgut şimdilerde kariyerine solo devam ediyor. Adeta tüm Türkiye'yi gezerek hayranlarıyla konserlerinde buluşan ünlü sanatçı, sahnede dertleşirken samimiyetin dozunu kaçırdı ve beklenmedik bir itirafta bulundu!
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Özellikle de 'Pembe Mezarlık' şarkısıyla herkesin diline dolanan Model grubu 2016'da dağılarak sevenlerini üzmüştü.
Ancak grubun solisti Fatma Turgut şimdilerde kariyerine solo olarak devam ediyor ve kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor!
Turgut'un sahneleri epey keyifli geçiyor: Yeri geliyor küsler barışıyor, yeri geliyor seven sevdiğine evlilik teklifi ediyor.
Şimdilerde adeta tüm Türkiye'yi gezerek hayranlarıyla konserlerinde buluşan ünlü şarkıcının neredeyse konser vermediği şehir kalmadı!
Bir yandan da sahnede hayranlarıyla dertleşen Fatma Turgut'tan beklenmedik bir itiraf geldi!
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Turgut, "Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" itirafında bulundu.
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