Model Grubunun Eski Solisti Fatma Turgut Sahnede Hayranlarıyla Dertleşirken Bomba Bir İtirafta Bulundu

Model grubunun eski solisti Fatma Turgut şimdilerde kariyerine solo devam ediyor. Adeta tüm Türkiye'yi gezerek hayranlarıyla konserlerinde buluşan ünlü sanatçı, sahnede dertleşirken samimiyetin dozunu kaçırdı ve beklenmedik bir itirafta bulundu!