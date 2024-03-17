Yemek Yemek Yerine Bir Avuç Vitaminle Beslenen Bella Hadid'in Son Videosu Endişelendirdi

Dünyaca ünlü Bella Hadid'in son TikTok videosu herkesi bir fena yaptı! Avuç avuç vitamin içen ve almadığı takviye kalmayan Bella Hadid'in videosu hem 'sağlıksız' olarak değerlendirildi hem de 'genç kızlara kötü örnek' olarak gösterildi.