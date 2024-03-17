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Yemek Yemek Yerine Bir Avuç Vitaminle Beslenen Bella Hadid'in Son Videosu Endişelendirdi

Yemek Yemek Yerine Bir Avuç Vitaminle Beslenen Bella Hadid'in Son Videosu Endişelendirdi

Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 21:06

Dünyaca ünlü Bella Hadid'in son TikTok videosu herkesi bir fena yaptı! Avuç avuç vitamin içen ve almadığı takviye kalmayan Bella Hadid'in videosu hem 'sağlıksız' olarak değerlendirildi hem de 'genç kızlara kötü örnek' olarak gösterildi.

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve kendi gibi model ablası Gigi Hadid'i tanıyanlarınız vardır.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve kendi gibi model ablası Gigi Hadid'i tanıyanlarınız vardır.

İkilinin modellik kariyerini seçmiş olması ise tesadüf değil: Anneleri Yolanda Hadid de eski manken.

İkilinin modellik kariyerini seçmiş olması ise tesadüf değil: Anneleri Yolanda Hadid de eski manken.

Bella Hadid hem geçmişte annesinin zorbalığından dolayı hem de çalıştığı sektörün karanlık yönünden dolayı son yıllarda kilosuyla herkesi endişelendiriyor.

Bella Hadid hem geçmişte annesinin zorbalığından dolayı hem de çalıştığı sektörün karanlık yönünden dolayı son yıllarda kilosuyla herkesi endişelendiriyor.

"Bir deri bir kemik" tanımının karşılığı olan ünlü model geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini itiraf etmiş ve sevenleri onun için iyice üzülmüştü.

"Bir deri bir kemik" tanımının karşılığı olan ünlü model geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini itiraf etmiş ve sevenleri onun için iyice üzülmüştü.

Ünlü modelin son TikTok videosu viral oldu: Avuç avuç vitamin ve takviye alan Hadid'in yemekten besin almak yerine, böyle yaşamını sürdürdüğü ileri sürüldü.

Ünlü modelin son TikTok videosu viral oldu: Avuç avuç vitamin ve takviye alan Hadid'in yemekten besin almak yerine, böyle yaşamını sürdürdüğü ileri sürüldü.
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Bella Hadid'i izleyenler bu kadar vitaminin bir arada alınmasının sağlıklı olup olmadığını da tartıştı.

Bella Hadid'i izleyenler bu kadar vitaminin bir arada alınmasının sağlıklı olup olmadığını da tartıştı.

Hadid'e çeşitli yorumlar geldi.

"50 ayrı takviye almak sağlık değildir."

"50 ayrı takviye almak sağlık değildir."
twitter.com

"Bu 'Yolanda Hadid benim annem' etkisi ve inanın bunu istemezsiniz."

"Bu 'Yolanda Hadid benim annem' etkisi ve inanın bunu istemezsiniz."
twitter.com

"Annesi gibi Munchausen sendromu var."

"Annesi gibi Munchausen sendromu var."
twitter.com

Munchausen sendromu, kişinin hasta olmadığı halde sırf ilgi amaçlı tıbbi yardıma başvurmasıdır.

"Bu kadar çok takviye almamalısın, çünkü besinleri yediğin yemeklerden alman gerek."

"Bu kadar çok takviye almamalısın, çünkü besinleri yediğin yemeklerden alman gerek."
twitter.com
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Videoyu izleyip bir de siz fikrinizi belirtin:

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Boris

bunla kardeşi elf gibiler.

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MR cihazına girse böbrek pornosu görür. O kadar takviye...