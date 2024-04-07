Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Bahar ve Timur Arasındaki Sahnenin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

Bahar'ın izleyiciyi kahkahaya boğan 'kedi' sahnesiyle ilgili dizinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan Onedio'ya şaşırtan bir itiraf geldi. Meğer Bahar, Timur ve Evren arasında geçen, üstelik dakikalar süren sahne doğaçlamaymış!