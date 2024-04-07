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Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Bahar ve Timur Arasındaki Sahnenin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Bahar ve Timur Arasındaki Sahnenin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
07.04.2024 - 20:18

Bahar'ın izleyiciyi kahkahaya boğan 'kedi' sahnesiyle ilgili dizinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan Onedio'ya şaşırtan bir itiraf geldi. Meğer Bahar, Timur ve Evren arasında geçen, üstelik dakikalar süren sahne doğaçlamaymış!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=l1dZl...
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TV ekranlarına baharı getiren dizi Bahar, izleyicinin büyük beğenisini çok kısa bir sürede kazandı ve reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

TV ekranlarına baharı getiren dizi Bahar, izleyicinin büyük beğenisini çok kısa bir sürede kazandı ve reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Dizinin hem komedi hem de dram sahnelerini tek başına yüklenmesi de ayrı bir ilgi yakalamasında büyük rol oynadı.

Dizinin hem komedi hem de dram sahnelerini tek başına yüklenmesi de ayrı bir ilgi yakalamasında büyük rol oynadı.

Dizideki oyuncular o kadar profesyoneller ki bu başarı aslında çok da tesadüf değil.

Dizideki oyuncular o kadar profesyoneller ki bu başarı aslında çok da tesadüf değil.

Biliyorsunuz daha önce izleyiciyi kahkahaya boğan "N'oldu cerram" sahnesinin doğaçlama olduğunu öğrenmiştik.

Dizinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'nun itirafına göre aslında dram sahnesi diye planlanan bu sahne de tamamen doğaçlamaymış.

Sahneyle ilgili detaylar için 👇

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Gerçekten muhteşem oyunculuklar... Siz bu konuda ne düşünyorsunuz?

Gerçekten muhteşem oyunculuklar... Siz bu konuda ne düşünyorsunuz?

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grandport

emre karayel ile birlikte oynadığı 1 erkek 1 kadın dan bu yana demet in hayranıyım..

paranoid

boş dizi

Emel

Dizi izlemeyi bırakalı uzun zaman olmuştu ama bu dizi zinciri kırdı. Gerçekten çok iyi oyunculuk, çok iyi konu.