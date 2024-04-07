Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon Tuğçe'ye Yazdığı Darp ve Tecavüz Sahnesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon Tuğçe'ye Yazdığı Darp ve Tecavüz Sahnesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://twitter.com/annturkiye/status...
Uluslararası Emmy Ödüllü dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin sevilen karakterlerinden Tuğçe için yazdığı darp ve tecavüz sahnesiyle ilgili eleştirilere maruz kalmıştı. Haftalardır konu ile ilgili sessizliğini koruyan Sema Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a söz konusu sahneyle ilgili ilk kez açıklama yaptı!
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, başarısını tasdiklemiş ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.
Oyuncuların başarısıyla alkış topladığı dizide pek çok karakter de neredeyse aileden biri gibi olmuş ve izleyicinin sevgisini kazanmıştı.
Son sezonun en sevilen karakterlerinden ikisi hiç şüphesiz Efe ve Tuğçe'ydi.
Tam mutlu bir birliktelik yaşarken Tuğçe'nin görev sırasında darp edilip tecavüze uğraması, üstüne bir de denize atılması izleyicinin tepkisini çekmişti.
Dizinin senaristi Sema Ergenekon konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.
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Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a verdiği röportajda ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.
Tepki çekmesiyle ilgili konuşan Sema Ergenekon "Biz hep çok serttik. Ama burada tabii ki onların tanıdığı, bildiği, sevdiği bir karaktere gelince sıra bir anda canavar oldum." dedi.
Ergenekon konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:
Neden dizideki Eren ve Tuğçe ikilisi için bu senaryoyu seçtiğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
Sahneyi yazarken ve izlerken ağladığını dile getiren Ergenekon, dizide 3 bölüm stoklu gittiklerini ve bu sebeple tepkilerin aslında yazıldıktan daha sonra geldiğini söyledi.
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