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Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon Tuğçe'ye Yazdığı Darp ve Tecavüz Sahnesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon Tuğçe'ye Yazdığı Darp ve Tecavüz Sahnesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
07.04.2024 - 18:21

Uluslararası Emmy Ödüllü dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizinin sevilen karakterlerinden Tuğçe için yazdığı darp ve tecavüz sahnesiyle ilgili eleştirilere maruz kalmıştı. Haftalardır konu ile ilgili sessizliğini koruyan Sema Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a söz konusu sahneyle ilgili ilk kez açıklama yaptı!

Kaynak: https://twitter.com/annturkiye/status...
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, başarısını tasdiklemiş ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, başarısını tasdiklemiş ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

Oyuncuların başarısıyla alkış topladığı dizide pek çok karakter de neredeyse aileden biri gibi olmuş ve izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Oyuncuların başarısıyla alkış topladığı dizide pek çok karakter de neredeyse aileden biri gibi olmuş ve izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Son sezonun en sevilen karakterlerinden ikisi hiç şüphesiz Efe ve Tuğçe'ydi.

Son sezonun en sevilen karakterlerinden ikisi hiç şüphesiz Efe ve Tuğçe'ydi.

Tam mutlu bir birliktelik yaşarken Tuğçe'nin görev sırasında darp edilip tecavüze uğraması, üstüne bir de denize atılması izleyicinin tepkisini çekmişti.

Tam mutlu bir birliktelik yaşarken Tuğçe'nin görev sırasında darp edilip tecavüze uğraması, üstüne bir de denize atılması izleyicinin tepkisini çekmişti.

Dizinin senaristi Sema Ergenekon konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Dizinin senaristi Sema Ergenekon konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.
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Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a verdiği röportajda ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ergenekon, ANN Türkiye'den Eda Tokcan'a verdiği röportajda ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tepki çekmesiyle ilgili konuşan Sema Ergenekon "Biz hep çok serttik. Ama burada tabii ki onların tanıdığı, bildiği, sevdiği bir karaktere gelince sıra bir anda canavar oldum." dedi.

Ergenekon konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:

Ergenekon konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:

'Aslında hep var olan olaylardı ama tanıdığımız birinin başına gelince olay oldu. Aslında burada da şöyle oluyor; tanımadığın birinin başına gelince arkamızı dönüyoruz ya mücadele etmiyoruz. Sadece kendi çevremiz ve yakın çevremizle ilgili mücadelemiz var. Bu fizyolojik durumu da ben kendi adıma doğrulamış oldum. Ne bağırdığımı sonraki bölümlerde görecekler. Bu olayı murad ettiğim bir şey için yazdım. 90. bölüme geldiklerinde neyi tasarladığımı, neyi tartışmak için ortaya attığımı anlayacaklar. Keşke diziler bir şeyleri değiştirse maalesef o kadar kuvvetli değiliz. Ama en azından insanlara ‘aa bu da var’ dedirteceğim bir yer var, aslında her şey onu anlatmak, yeni ve farklı bir bakış açısı sunmak içindi. Umarım onu izlediklerinde ‘anladım hepsi bunun içinmiş’ derler.'

Neden dizideki Eren ve Tuğçe ikilisi için bu senaryoyu seçtiğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

Neden dizideki Eren ve Tuğçe ikilisi için bu senaryoyu seçtiğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

'Çok etkilendi. Bir hafta on gün evde mutsuz ve enerjisi çekilmiş bir şekilde dolaştı. Orada Uğur’u ve Tuğçe’yi seçmemdeki neden şu: Bu hikaye anlatılırken herkesin acı çektiği ve sınandığı anlar oldu. Eren ve Tuğçe’nin hep etrafı sınandı. İlk kez Eren’e direkt bağlanan, temas eden bir olayla sınanmasını gördük. Aslında artık sıra ona geldiği içindi.'

Sahneyi yazarken ve izlerken ağladığını dile getiren Ergenekon, dizide 3 bölüm stoklu gittiklerini ve bu sebeple tepkilerin aslında yazıldıktan daha sonra geldiğini söyledi.

Sahneyi yazarken ve izlerken ağladığını dile getiren Ergenekon, dizide 3 bölüm stoklu gittiklerini ve bu sebeple tepkilerin aslında yazıldıktan daha sonra geldiğini söyledi.

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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