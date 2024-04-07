Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon Tuğçe'ye Yazdığı Darp ve Tecavüz Sahnesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

'Aslında hep var olan olaylardı ama tanıdığımız birinin başına gelince olay oldu. Aslında burada da şöyle oluyor; tanımadığın birinin başına gelince arkamızı dönüyoruz ya mücadele etmiyoruz. Sadece kendi çevremiz ve yakın çevremizle ilgili mücadelemiz var. Bu fizyolojik durumu da ben kendi adıma doğrulamış oldum. Ne bağırdığımı sonraki bölümlerde görecekler. Bu olayı murad ettiğim bir şey için yazdım. 90. bölüme geldiklerinde neyi tasarladığımı, neyi tartışmak için ortaya attığımı anlayacaklar. Keşke diziler bir şeyleri değiştirse maalesef o kadar kuvvetli değiliz. Ama en azından insanlara ‘aa bu da var’ dedirteceğim bir yer var, aslında her şey onu anlatmak, yeni ve farklı bir bakış açısı sunmak içindi. Umarım onu izlediklerinde ‘anladım hepsi bunun içinmiş’ derler.'