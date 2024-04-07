Kızıl Goncalar'ın Cannes'daki Afişinde Meryem'in Açık Olması Kafaları Karıştırdı!
Kızıl Goncalar'ın Cannes'daki Afişinde Meryem'in Açık Olması Kafaları Karıştırdı!
NOW ekranlarının en sevilen işlerinden Kızıl Goncalar yayın hayatına başladığı andan itibaren yoğun ilgi görürken, Cannes'a tanıtım için giden dizinin afişinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin açık olması kafaları karıştırdı.
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Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Kızıl Goncalar, NOW'ın en başarılı işleri arasında yer alıyor.
Özgü Namal'ı yıllar sonra ekranlara geri döndüren dizide Namal tesettürlü bir kadın olan Meryem'e hayat verirken, çok sevilen dizi dünyaya tanıtılmak için yolculuğa çıktı.
Her yıl olduğu gibi Türk dizileri Cannes'daki etkinliklerde tanıtılırken, Kızıl Goncalar'da bu diziler arasında yer aldı.
Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Bambaşka Biri dizileri Cannes yolcusu olurken, Kızıl Goncalar'ın tanıtım afişi kafaları karıştırdı.
Dizide tesettürlü olan Meryem karakterinin açık olduğu bir afişin yayınlanması şaşırtırken, akıllara "Meryem açıklacak mı?" sorusunu getirdi.
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İşte o anlar:
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