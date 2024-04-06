Gülseren Budayıcıoğlu Dizilerinin Final Yapmasına Yapımcıdan Açıklama Geldi!
Gülseren Budayıcıoğlu Dizilerinin Final Yapmasına Yapımcıdan Açıklama Geldi!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler furyası Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle pik yaparken, yine kitaplardan uyarlanan bazı dizilerin erken final yapması kafaları karıştırdı. Söz konusu olaya OGM Yapım sahibi Onur Güvenatam yanıt verdi.
KAYNAK: Elçin Yahşi/ Gazete Oksijen
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Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları, televizyon dünyasında yepyeni bir sayfa açılmasına neden olmuştu.
2019'da başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle beraber Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlama diziler yoğun ilgi görürken, ardından Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizileri reyting rekorları kırdı.
Bu başarıların ardından Ömer ve Yalı Çapkını dizisiyle OGM Yapım başarılarını katlarken, Sakla Beni ve Yan Oda dizileriyle ekran yolculuğuna devam etmek istedi, fakat bu diziler beklenen başarıyı yakalayamadı.
Sakla Beni dizisi 1 sezonun ardından final kararı alırken, Yan Oda 4. bölümüyle ekranlara veda etti.
Gülseren Budayıcıoğlu dizilerinin yoğun dram sahneleri içermesi nedeniyle izleyicinin tercihleri değişirken, OGM Yapım'ın sahibi Onur Güvenatam söz konusu reyting düşüşleri hakkında konuştu.
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Gazete Oksijen'de Elçin Yahşi'ye konuşan Güvenatam, "Çok samimi cevaplayacağım, ben hep bir fısıltı duyar ve o fısıltının ipini çekerdim. Bir ses bana toplumla alakalı bir şeyi fısıldardı. OGM'yi OGM yapan o fısıltıyla başarılı olduk." dedi.
"Bu iki dizide o sesi duyamadım. Şimdi yine o sese odaklandım, bildiğim yerden, duyduğum sesten devam edeceğim. [...] Başarısızlık olduğu zaman Ali oynayamadı, Fatma yazamadı diye kimseye yükleyemem; yapamayanı değiştirseydim o zaman. Başarısızlık benimdir, başarı hepimizin."
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