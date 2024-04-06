Gülseren Budayıcıoğlu Dizilerinin Final Yapmasına Yapımcıdan Açıklama Geldi!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler furyası Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle pik yaparken, yine kitaplardan uyarlanan bazı dizilerin erken final yapması kafaları karıştırdı. Söz konusu olaya OGM Yapım sahibi Onur Güvenatam yanıt verdi.

KAYNAK: Elçin Yahşi/ Gazete Oksijen