Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'dan Otizme Farkındalık Yaratacak Enfes Sahne!
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'dan Otizme Farkındalık Yaratacak Enfes Sahne!
Her bölümü olay olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yine enfes bir sahne damgasını vurdu. Otizm Farkındalık Günü için muhteşem bir sahneye imza atan dizi ayakta alkışlandı.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yine gündem oldu.
Farkındalık yaratan sahneleriyle sık sık viral olan Kızılcık Şerbeti bu defa Otizm Farkındalık Günü'nü unutmadı.
Otizm konusunda farkındalık yaratmak için enfes bir sahneye imza atan Kızılcık Şerbeti, ilk sezonda da yer alan bir karakteri tekrardan dizide konuk etti.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yüreklere dokunan o sahnesi:
Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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