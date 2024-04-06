Bütün Kanallar Anlaştı: Bayramda Hangi Diziler Yayınlanacak?
Bütün Kanallar Anlaştı: Bayramda Hangi Diziler Yayınlanacak?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken, bayram haftası televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu yaratmıştı. Birsen Altuntaş, bayram haftası kanalların aldığı kararı açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı konusunda kanallar kararlarını aldı.
Bayram haftasında bazı kanallar yayındaki dizilerinin yeni bölümlerini yayınlarken, bazıları bayram arası verip farklı bir yayın akışı oluşturuyor.
Her hafta ekran başına toplandığımız dizilerden hangileri bayram haftası yayınlanacak izleyiciler merakla beklerken, Birsen Altuntaş açıklama yaptı.
Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre tüm kanallar anlaşarak bayram tatili boyunca dizi yayını yapmama kararı aldı.
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