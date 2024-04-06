Nursema'nın Umut'u Terk Ettiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler
Nursema'nın Umut'u Terk Ettiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevki enfes bir bölüm sundu. Bombaların arka arkaya patladığı bölümde Görkem'in gerçek yüzünü görürken, Nursema Umut'u terk etti. Son sahnede Apo ve Alev'in gizlice beraber yaşadığı anlar herkesi şoke ederken haliyle Şerbo'ya yorumlar gecikmedi.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri ekran başına bağlamayı başardı.
Rüzgar'ın kendisine aşık olduğunu öğrenen Nursema işi bırakırken, Umut'un onu herkesten saklaması resmen hayal kırıklığı yarattı ve Nursema evi terk etti.
Görkem'in diğer yüzünü gördükten sonra Doğa'yı tekrar benimseyen Pembe şaşırtmazken asıl bomba son sahneye saklandı.
Apo ve Alev'in herkesten gizleyerek aşk yaşadığını öğrendiğimiz sahnede ikilinin lüks bir evde yaşamaları hepimizi dumur etti. E bu kadar olayın içinde Kızılcık Şerbeti'ne tepkiler gecikmedi.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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