Nursema'nın Umut'u Terk Ettiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevki enfes bir bölüm sundu. Bombaların arka arkaya patladığı bölümde Görkem'in gerçek yüzünü görürken, Nursema Umut'u terk etti. Son sahnede Apo ve Alev'in gizlice beraber yaşadığı anlar herkesi şoke ederken haliyle Şerbo'ya yorumlar gecikmedi.