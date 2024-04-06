Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, En Zorlandığı Sahneyi Anlattı!
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, En Zorlandığı Sahneyi Anlattı!
Bir döneme damga vuran atv dizisi Sen Anlat Karadeniz hala unutulmaz diziler arasında yer alırken, dizide Nefes karakterin canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun en zorlandığı sahneyi anlattığı anlar ortaya çıktı.
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atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işler arasında yer almıştı.
İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin eşi Vedat'tan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet sahneleri kan donduran cinsten olurken, dizi mutlu sonla bitmesine rağmen izlerken epey yoruyordu.
Yoğun şiddet sahneleriyle rahatsız ediciliği yüksek olan Sen Anlat Karadeniz'de bu sahneleri çekmek de epey zor olurken, dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı.
Dizide Nefes karakterine hayat veren Helvacıoğlu, kendisine yöneltilen "En zorlandığın sahne nedir?" sorusuna şu yanıtı vermiş:
"Babamın gelip biz onu verdik, imam nikahı kıyıldı deyip flashbackle lise sahnesine geldiğinde çok ağladım. Yusuf'a ben bu sahneyi çekmek istemiyorum dedim."
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"Çünkü üstümdeki üniforma benim lisedeki üniformam. Benim de kahküllerim vardı. Kendi çocukluğuma çok benziyorum ve çok sinirim bozuldu bir anda."
"Bir baba nasıl yapabilir böyle bir şey diye düşündüm, çok kötü oldum. Ve içeriden çıktım hüngür hüngür ağlıyorum."
İşte o anlar:
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