Survivor'daki Gerilim Sürüyor: Sema Aydemir Kendisine "Dilber" Diyen Pınar Saka'yı Tehdit Etti!
Survivor'daki Gerilim Sürüyor: Sema Aydemir Kendisine "Dilber" Diyen Pınar Saka'yı Tehdit Etti!
Olimpiyatlarda aralarında yaşanan sorun sebebiyle Survivor'da da husumetli olan Sema Aydemir ve Pınar Saka büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Bu kavga sonucu diskalifiye edilen Sema'dan birkaç hafta sonra yarışmaya veda eden Pınar, Instagram hesabından Sema'ya yönelik göndermelerine devam etti ve ortam iyice gerildi!
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Survivor All Star'a Sema'nın sonradan dahil olmasıyla birlikte Pınar bazı ithamlarda bulunmuştu.
Pınar'ın "lohusa kadın gibisin" demesinin ardından iyiden iyiye gerilen Sema, adada Pınar'a saldırmış ve bu olay sonunda da diskalifiye edilmişti.
Eşlerinin de Instagram üzerinden dahil olduğu bu tartışma, Pınar'ın elenmesinin ardından yaptığı göndermelerle ne yazık ki devam ediyor.
Yaptığı röportajla bazı iddialarda bulunan Pınar Saka, Instagram hesabından Sema'ya Dilber, Sema'nın hayranlarına da "Dilbersever" dedi.
Bunun üzerine Sema da yaptığı paylaşımla Pınar'ı tehdit ederek "bakalım abilerin seni elimden alabilecek mi?" dedi.
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Bakalım Acun Ilıcalı bu sözlere müdahale edecek mi?
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