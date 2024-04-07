Survivor'daki Gerilim Sürüyor: Sema Aydemir Kendisine "Dilber" Diyen Pınar Saka'yı Tehdit Etti!

Olimpiyatlarda aralarında yaşanan sorun sebebiyle Survivor'da da husumetli olan Sema Aydemir ve Pınar Saka büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Bu kavga sonucu diskalifiye edilen Sema'dan birkaç hafta sonra yarışmaya veda eden Pınar, Instagram hesabından Sema'ya yönelik göndermelerine devam etti ve ortam iyice gerildi!