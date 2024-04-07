Survivor'dan Çekilmek Zorunda Kalan Turabi, Survivor All Star'da Ölümden Döndüğü Anları Teker Teker Anlattı!
Survivor'dan Çekilmek Zorunda Kalan Turabi, Survivor All Star'da Ölümden Döndüğü Anları Teker Teker Anlattı!
Survivor All Star'a sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Turabi Çamkıran, Survivor adasında ölümden döndüğü anları detay detay anlattı!
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Biliyorsunuz ki daha önce Survivor şampiyonluğunu yaşayan Turabi Çamkıran, bu sene de All Star kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesiydi.
Şampiyonluğa yürüyeceğini her fırsatta dile getiren Turabi, sağlık sorunları ile yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı hatırlarsanız.
Yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Turabi, kendisine gelen mesajlardan sıkılınca sağlık durumu hakkında oldukça detaylı paylaşımlar yaptı.
"Yarışmaya yoğun bakımdan çıkıp geldim" diyen Turabi yarışmaya geri dönmeyeceğini söyledi ve yaşadığı sakatlıkları teker teker açıkladı.
Son olarak yarışmada soğuk algınlığı kaptığını söyleyen Turabi, enfeksiyon nedeniyle neredeyse ölmek üzere olduğunu ve Acun Ilıcalı'nın kendisi için tüm imkanları seferber ettiğini de ifade etti.
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Turabi Çamkıran, açıklamalarından laf sokmaları da eksik etmedi ve bir gün şampiyon olmak için mutlaka geri döneceğini söyledi.
Siz Turabi'nin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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