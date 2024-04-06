Survivor'da Büyük Ödül: Acun Ilıcalı, Survivor’da Kazanan Takımı Real Madrid-Manchester City Maçına Götürecek
Survivor'da Büyük Ödül: Acun Ilıcalı, Survivor’da Kazanan Takımı Real Madrid-Manchester City Maçına Götürecek
Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artarken oyun sonlarından kazanılan ödüller de beklentiler gibi artmaya başladı. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ödülü duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceklerini açıkladı..
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi.
Yarışmalar sonrasında kazanan takım kırmızı takım oldu. Yapılan konseyde mavi takımdan bir aday çıktı. Oylama öncesinde ise Acun Ilıcalı yarışmacılara büyük bir sürprizi olduğunu duyurdu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada yarışmacılara yeni oyunu kazanacak olan takıma verilecek büyük ödülü açıkladı.
Acun Ilıcalı yaptığı ödül açıklamasında yarışmayı kazanan takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçını Santiago Bernabeu Stadı'nda izleyeceğini duyurdu.
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