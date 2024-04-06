Survivor Aleyna Yarışmadan Elenen Poyraz'ı Şarkı Söyleyerek Dominik'ten Gönderdi!
Survivor Aleyna Yarışmadan Elenen Poyraz'ı Şarkı Söyleyerek Dominik'ten Gönderdi!
Survivor All Star'ın en güçlü isimlerinden biri olan Poyraz, geçtiğimiz günlerde elenmişti. Aleyna da Poyraz'a şarkı söyleyerek Dominik'ten gönderdi.
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Kaos ve heyecana doyduğumuz Survivor All Star'da son haftalarda tansiyon epey yüksek. Özellikle düellolar ve elemeler son zamanlarda dikkat çekiyor.
Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür karşı karşıya geldiği düelloda Poyraz, önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etmişti. Bu veda herkesi üzmüştü.
Survivor Aleyna da Poyraz'a ilginç bir şekilde veda etti. Bildiğiniz gibi müzik sektörüne adım atan Aleyna Poyraz'a şarkı yazdı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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