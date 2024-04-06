Neler Oluyor? İstanbullu Gelin'in Senaristi Ali Aydın'dan Yapımcı Onur Güvenatam İsyanı!
Neler Oluyor? İstanbullu Gelin'in Senaristi Ali Aydın'dan Yapımcı Onur Güvenatam İsyanı!
Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin'in senaristi Ali Aydın, yapımcı Onur Güvenatam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı!
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İstanbullu Gelin, unutulmayan dizilerinden başında gelen projelerden biriydi. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı dizi 2017 yılında hayatımıza girmişti.
Sevilen dizi 2019 yılında da yayın hayatına son vermişti. Böylesine dönemine damga vuran diziyi de senarist Ali Aydın kaleme almıştı.
Birçok önemli diziye ismini yazdıran Aydın, yapımcı Onur Onur Güvenatam ve OGM'yle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Ali Aydın, yapımcı Onur Güvenatam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yaptığı paylaşımlarda birçok kişiye öfke kustu.
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Sizce isyanında haklı mı?
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