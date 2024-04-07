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Dizi Aşkı Gerçeğe mi Dönüştü? Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu Yakalandı!

Dizi Aşkı Gerçeğe mi Dönüştü? Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu Yakalandı!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 19:36

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde partner olan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu gecelerde yakalandı. İklinin dizi aşkı gerçeğe mi dönüştü?

KAYNAK: TV100/ Magazin Hattı

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Senaryo gereği yaşanan aşklar sürekli artarken, bunlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

Senaryo gereği yaşanan aşklar sürekli artarken, bunlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret ve Damla karakterlerine hayat veren Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu rol gereği aşk yaşıyorlar.

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret ve Damla karakterlerine hayat veren Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu rol gereği aşk yaşıyorlar.

Dizide yasak aşk yaşayan Fikret ve Damla karakterine hayat veren ikili TV100'den Sadullah Rişvan'a yakalandı.

Dizide yasak aşk yaşayan Fikret ve Damla karakterine hayat veren ikili TV100'den Sadullah Rişvan'a yakalandı.

İki oyuncu beraber Kadıköy sokaklarında görüntülenirken, o anlar TV100 kameralarına yansıdı.

İki oyuncu beraber Kadıköy sokaklarında görüntülenirken, o anlar TV100 kameralarına yansıdı.

Kol kola görüntülenen oyunculardan Burak Sevinç kameralara açıklama yaparken, kol kola görünmelerine "yanlış görmüşsünüzdür" dedi.

Kol kola görüntülenen oyunculardan Burak Sevinç kameralara açıklama yaparken, kol kola görünmelerine "yanlış görmüşsünüzdür" dedi.
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İşte o anlar:

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