Dizi Aşkı Gerçeğe mi Dönüştü? Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu Yakalandı!
Dizi Aşkı Gerçeğe mi Dönüştü? Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu Yakalandı!
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Senaryo gereği yaşanan aşklar sürekli artarken, bunlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.
NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret ve Damla karakterlerine hayat veren Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu rol gereği aşk yaşıyorlar.
Dizide yasak aşk yaşayan Fikret ve Damla karakterine hayat veren ikili TV100'den Sadullah Rişvan'a yakalandı.
İki oyuncu beraber Kadıköy sokaklarında görüntülenirken, o anlar TV100 kameralarına yansıdı.
Kol kola görüntülenen oyunculardan Burak Sevinç kameralara açıklama yaparken, kol kola görünmelerine "yanlış görmüşsünüzdür" dedi.
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İşte o anlar:
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