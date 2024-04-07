Kızılcık Şerbeti Metehan ve Yeni Partneri Begüm'den İlk Fotoğraf Geldi!

Her Cuma reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Sevilay'ın kızı Begüm dahil olmuştu. Kıvılcım ve Ömer'in evinde işe giren Begüm ve Metehan arasındaki elektrik ekran başından bile hissedilirken, yeni partnerlerden ilk fotoğraf geldi.