Kızılcık Şerbeti Metehan ve Yeni Partneri Begüm'den İlk Fotoğraf Geldi!
Kızılcık Şerbeti Metehan ve Yeni Partneri Begüm'den İlk Fotoğraf Geldi!
Her Cuma reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Sevilay'ın kızı Begüm dahil olmuştu. Kıvılcım ve Ömer'in evinde işe giren Begüm ve Metehan arasındaki elektrik ekran başından bile hissedilirken, yeni partnerlerden ilk fotoğraf geldi.
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2 sezondur reytingleri altüst etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ediyor.
İdeal gelin Görkem'in görünmeyen yüzünden tutun da Apo ve Alev'in herkesten gizli yaşadığı aşk kaos ve entrikanın fitilini ateşlerken, Şerbo'ya yeni bir karakter dahil olmuştu.
Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm karakteri diziye dahil olurken, bu karakter Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışmaya başlamıştı.
Son bölümde tanışan Metehan ve Begüm arasındaki elektrik ekran başından bile hissedilirken, partner olması beklenen ikiliyi canlandıran Rahimcan Kapkap ve Hatice Deniz'den ilk fotoğraf geldi.
İşte Şerbo'nun çiçeği burnunda çifti Metehan ve Begüm'den ilk fotoğraf:
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Bakalım Metehan ve Begüm'ün hikâyesi nasıl işlenecek? Yorumlarda buluşalım...
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