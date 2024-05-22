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Bahar'da Fragmanda Verilip Ekranlarda Gösterilmeyen O Sahne Gözden Kaçmadı!

Bahar'da Fragmanda Verilip Ekranlarda Gösterilmeyen O Sahne Gözden Kaçmadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 08:21

Bahar izleyicisi, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un oynadığı Bahar ve Evren karakterlerinin yakınlaşmasını dört gözle bekliyor. Fragmanda verilen ikilinin sahnesi ekranda verilmeyince ortalık karıştı.

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Geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu.

Geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu.

Sevilen dizide Bahar'ın Timur'u boşamaya karar vermesi herkesi ekrana kitledi. Bahar'ın Evren'le yakınlaşması ise dört gözle bekleniyordu.

Sevilen dizide Bahar'ın Timur'u boşamaya karar vermesi herkesi ekrana kitledi. Bahar'ın Evren'le yakınlaşması ise dört gözle bekleniyordu.

İzleyici Bahar ve Evren ikilisinin romantik sahnelerini görmek isterken fragmanda ağızlara bir parmak bal çalındı.

İzleyici Bahar ve Evren ikilisinin romantik sahnelerini görmek isterken fragmanda ağızlara bir parmak bal çalındı.

Ancak dün akşam yayınlanan yeni bölümde Bahar ve Evren'in o sahnesinin verilmediği dikkat çekti.

Ancak dün akşam yayınlanan yeni bölümde Bahar ve Evren'in o sahnesinin verilmediği dikkat çekti.

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