Bahar'da Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik "Yardıma İhtiyacım Var" İşaretinin Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!

TV ekranlarının en renkli dizilerinden biri olan Bahar, sezon finaline birkaç hafta kala harika bir bölümle daha karşımıza geldi. Bölümde Sahra Şaş'ın canlandırdığı karakterin kadına şiddeti önlemeye yönelik yardım çağrısı anlamına gelen 'tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var' işaretini yaptığı sahne gündem oldu!