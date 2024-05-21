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Bahar'da Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik "Yardıma İhtiyacım Var" İşaretinin Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!

Bahar'da Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik "Yardıma İhtiyacım Var" İşaretinin Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!

Bahar Dizi
themyscira - Editör
22.05.2024 - 01:10

TV ekranlarının en renkli dizilerinden biri olan Bahar, sezon finaline birkaç hafta kala harika bir bölümle daha karşımıza geldi. Bölümde Sahra Şaş'ın canlandırdığı karakterin kadına şiddeti önlemeye yönelik yardım çağrısı anlamına gelen 'tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var' işaretini yaptığı sahne gündem oldu!

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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar, 11 Haziran'da ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapacak.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar, 11 Haziran'da ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapacak.

Sezon finali öncesi temposunu artıran dizide harika bir bölüm daha izleyiciyle buluştu.

Sezon finali öncesi temposunu artıran dizide harika bir bölüm daha izleyiciyle buluştu.

Bölümde Leyla karakterini canlandıran Sahra Şaş, kadına şiddeti önlemeye yönelik "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptı.

Bölümde Leyla karakterini canlandıran Sahra Şaş, kadına şiddeti önlemeye yönelik "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptı.

Abisinin kendisini öldürmek istediğini duyurmak için sessizce yardım isteyen Leyla'yı kurtarmak için Bahar hayatını tehlikeye attı!

Abisinin kendisini öldürmek istediğini duyurmak için sessizce yardım isteyen Leyla'yı kurtarmak için Bahar hayatını tehlikeye attı!

Sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı!

Sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı!
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