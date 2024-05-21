Aleyna'dan Sonra Dalaka'ya Yaklaşan Yunus Emre'ye Eşi Beria Özden'in Bu Seferki Tepkisi Çok Sert Oldu!
Aleyna'dan Sonra Dalaka'ya Yaklaşan Yunus Emre'ye Eşi Beria Özden'in Bu Seferki Tepkisi Çok Sert Oldu!
Neredeyse sezonu bitecek Survivor All Star'da olaylar bir türlü bit-mi-yor! Sezonun en olaylı insanı ilan edebileceğimiz Yunus Emre'nin biricik eşi Beria Özden, sık sık dışarıdan olaylara dahil oluyordu. Aleyna'yla yakınlığını istemediğini dile getiren Beria Özden'e, Aleyna'nın elenmesinin ardından bir de Dalaka şoku yaşatıldı.
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30'un üstünde ceza alarak Survivor'da rekor kıran Yunus Emre, sadece karıştığı olaylar sebebiyle değil; yaptıklarıyla da gündemden düşmek bilmedi.
Sezon başından beri yaklaşık 5 ay boyunca Aleyna'yla çok samimi olan Yunus Emre, eşi Beria Özden'in "uzak dur" uyarılarına uymamıştı.
Ancak bir süre sonra ne olduysa oldu, Aleyna ve Yunus Emre'nin arası bir daha düzelmemek üzere bozuldu.
Yunus Emre bu kez de Yunan takımından Dalaka'yla yakınlaştı!
Bunun üzerine eşi Beria Özden son derece hızlı bir reaksiyon aldı ve bu zamana kadarki en sert tepkiyi verdi!
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Instagram hesabında Yunus Emre'yle birlikte ne kadar paylaşım varsa hepsini bir anda sildi!
Bakalım konuyla ilgili kendisinden bir açıklama gelecek mi? Bekliyoruz...
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