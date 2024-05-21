Sakal Sorusu Gülümsetti: Mert Yazıcıoğlu Sezon Finali Yapan Kızıl Goncalar'ın Ardından İlk Kez Konuştu!

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle sezon finali yaptı. Olayların büsbütün birbirine karıştığı heyecan dolu bölüm aklımızda pek çok soru işareti bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez görüntülenen Mert Yazıcıoğlu açıklama yaptı!