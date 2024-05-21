Sakal Sorusu Gülümsetti: Mert Yazıcıoğlu Sezon Finali Yapan Kızıl Goncalar'ın Ardından İlk Kez Konuştu!
Sakal Sorusu Gülümsetti: Mert Yazıcıoğlu Sezon Finali Yapan Kızıl Goncalar'ın Ardından İlk Kez Konuştu!
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle sezon finali yaptı. Olayların büsbütün birbirine karıştığı heyecan dolu bölüm aklımızda pek çok soru işareti bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez görüntülenen Mert Yazıcıoğlu açıklama yaptı!
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle sezon finali yaptı.
Birbirinden beklenmedik olayların yaşadığı sezon finalinde kafalarımız hepten karıştı!
Cübbesini çıkarıp atan ve Zeynep'ten boşanıp Feyza ile evlenen Cüneyd'i mi düşünelim, Vahit'i mi, Mira'nın kızı olduğunu anlayan Meryem'i mi, Zeynep'i mi derken 3 ay nasıl bekleyeceğimizi şaşırdık!
Biz bunları düşünürken ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar sonrasıyla ilgili ilk kez açıklama yapmış.
Gazete Magazin'e konuşan Mert Yazıcıoğlu, dizide bıraktığı sakallara alıştığını ve kesmeyeceğini söyledi.
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Bir dönem dizisi projesi gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bakalım, bilmiyorum ki" diye cevap verdi.
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