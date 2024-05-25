Faslı Yönetmen Asmae El Moudir, Eline Diktirdiği Filistin Bayrağıyla Cannes'a Damgasını Vurdu!
Faslı Yönetmen Asmae El Moudir, Eline Diktirdiği Filistin Bayrağıyla Cannes'a Damgasını Vurdu!
Kaynak: https://x.com/anadoluajansi/status/17...
77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Pek çok ünlü ismi hafta boyunca kıyafetleri üzerinden Filistin'e verdikleri destekle görmüştük. Bu kez de festivalin kapanış törenine katılan Faslı yönetmen Asmae El Moudir, eline diktirdiği Filistin bayrağıyla sessiz eylemde bulundu.
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77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sonunda sahiplerini buldu. 14-25 Mayıs arasında gerçekleştirilen festivalde birbirinden ünlü ismi görme imkanı yakaladık.
Biliyorsunuz festivalde siyasi bir gönderme yapmak yasak. Ancak pek çok ünlü isim bu yasağı Filistin'in yanında olduğunu göstermek adına kırmızı halıdan da yardım alarak deldi ve sessiz bir eylemde bulundu.
Tıpkı Cate Blanchett'ın yaptığı gibi, ünlü model Bella Hadid de Filistin dayanışmasının bir işareti haline gelen kefiye elbisesiyle dayanışmanın bir parçası olmuştu.
Bu iki ismin yanı sıra kırmızı halıda pek çok ismin Filistin dayanışmasının sembolü haline gelen karpuz figürünü kullandığını görmüştük.
Bu kez de festivalin kapanış gecesinde Faslı yönetmen Asmae El Moudir, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağıyla bu sessiz dayanışmanın bir parçası oldu.
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Ünlü yönetmenin protestosunu buradan izleyebilirsiniz:
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