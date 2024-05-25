Faslı Yönetmen Asmae El Moudir, Eline Diktirdiği Filistin Bayrağıyla Cannes'a Damgasını Vurdu!

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Pek çok ünlü ismi hafta boyunca kıyafetleri üzerinden Filistin'e verdikleri destekle görmüştük. Bu kez de festivalin kapanış törenine katılan Faslı yönetmen Asmae El Moudir, eline diktirdiği Filistin bayrağıyla sessiz eylemde bulundu.