Çoğu Ödül Paylaşıldı: 77. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu!
Çoğu Ödül Paylaşıldı: 77. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu!
14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sonunda sahiplerini buldu! Türk ünlülerin akın ettiği festivalde bakalım hangi filmler ve oyuncular ödül almış?
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Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!
Ülkemizden pek çok ünlünün de akın ettiği dünyanın en prestijli ödül törenlerinden birinde yine kıyasıya mücadele vardı.
Bakalım 77. Cannes Film Festivali'nde hangi filmler ödül almış?
Ana Yarışma Ödülleri 👇
1. Altın Palmiye: Anora, Sean Baker
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2. Jüri Büyük Ödülü: All We Imagine as Light, Payal Kapadia
3. Jüri Ödülü: Emilia Pérez, Jacques Audiard
4. En İyi Yönetmen: Miguel Gomes - Grand Tour
5. En İyi Senaryo: Coralie Fargeat - The Substance
6. En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña - Emilia Pérez
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7. En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons - Kinds of Kindness
Belirli Bir Bakış 👇
8. Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu
9. Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine
10. En İyi Yönetmen: The Damned, Roberto Minervini; On Becoming a Guinea Fowl, Rungano Nyoni
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11. Özel Mansiyon Ödülü: Norah, Tawfik Alzaidi
12. Performans Ödülü: The Shameless, Anasuya Sengupta; The Story of Souleymane, Abou Sangare
13. Gençlik Ödülü: Holy Cow! (Vingt Dieux), Louise Courvoisier
Diğer Ödüller 👇
14. En İyi İlk Film (Caméra d’Or): Armand, Halfdan Ullmann Tøndel
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15. Altın Palmiye (Kısa Film): The Man Who Could Not Remain Silent, Nebojsa Slijepcevic
16. Kısa Film Mansiyon: Bad for a Moment, Daniel Soares
17. En İyi İlk Film (Caméra d’Or) Mansiyon: Mongrel, Wei Liang Chiang - You Qiao Yin
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