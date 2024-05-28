Bennu Yıldırımlar'ın Cannes Film Festivali Hakkındaki "Olayın Başka Boyutları da Varmış" Yorumu Haklı Bulundu
Bennu Yıldırımlar'ın Cannes Film Festivali Hakkındaki "Olayın Başka Boyutları da Varmış" Yorumu Haklı Bulundu
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak tanıdığımız Bennu Yıldırımlar olay yaratan Cannes Film Festivali hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi!
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En prestijli etkinliklerden biri olan ve bu sene 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali adeta Türk rüzgarına kapılmış, davette boy gösteren isimler görenleri resmen büyülemişti.
Kimi isimler güzellikleriyle kendine hayran bırakırken, kimileri ise eleştirilerden kaçamamıştı. Birçok ismin katıldığı, bitmek bilmeyen film festivaline Esra Dermancıoğlu'nun tepkisi ise gündemi resmen sallamıştı...
Son olarak çoğumuzun Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i olarak tanıdığı Bennu Yıldırımlar Cannes Film Festivali hakkında konuştu.
Katıldığı etkinlikte Cannes film festivalini takip etmediğini söyleyen isim "Ben Cannes Film Festivalinde bir filmde yer aldığım için gitmiştim, öyle boy göstermiştim. Olayın başka boyutları da varmış..." şeklinde cevap verdi.
Başarılı oyuncu "Markalarla birlikte kırmızı halıda yürünebiliyormuş...ben film sayesinde gitmiştim. Ben iyi filmlerimizle Cannes'da yer almayı her zaman daha önemsiyorum.'' şeklinde sözlerini bitirdi.
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