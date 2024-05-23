Boşanacakları İddialarını Kesinkes Yalanlayan Volkan ve Zeynep Demirel Çiftinin Açıklaması Kimseye Geçmedi!

Sosyal medyanın örnek çiftlerinden biri olan Zeynep ve Volkan Demirel çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Birlikte kamera karşısına geçen çift boşanma iddialarını kesinkes yalanlasalar da gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin açıklaması kimseye geçmedi!