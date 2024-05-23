Boşanacakları İddialarını Kesinkes Yalanlayan Volkan ve Zeynep Demirel Çiftinin Açıklaması Kimseye Geçmedi!
Boşanacakları İddialarını Kesinkes Yalanlayan Volkan ve Zeynep Demirel Çiftinin Açıklaması Kimseye Geçmedi!
Sosyal medyanın örnek çiftlerinden biri olan Zeynep ve Volkan Demirel çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Birlikte kamera karşısına geçen çift boşanma iddialarını kesinkes yalanlasalar da gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin açıklaması kimseye geçmedi!
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2010 yılında dünyaevine giren ve iki çocuğu ile sosyal medyanın örnek çiftlerinden gösterilen volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti, magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden biri.
Geçtiğimiz günlerde herkesin imrenerek baktığı, Volkan Demirel'in eşine söylediği aşk dolu cümleleri konuştuğumuz çift hakkında boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı hatırlarsanız.
Hatta Zeynep Demirel'in daha önce boşanmak istediği ancak Hatay depreminin ardından boşanmayı askıya aldığı söylenmişti. Tabii Demirel çifti bu iddiaların hemen ardından birlikte paylaşım yaparak ortada bir sorun olmadığını ima etmişlerdi.
Çiftten ilk resmi açıklama ise geçtiğimiz dakikalarda geldi! Zeynep Demirel, boşanma iddialarını kesinkes yalanlarken Volkan Demirel'in konuya dahil olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Tabii Demirel çiftinin açıklaması da kimseye geçmedi!
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, Demirel çiftinin açıklamasına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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