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Leoparlara Bürünen Melis Sezen'in Cannes'a Hazırım Temalı Paylaşımı "İkinci Merve Boluğur Vakası mı?" Dedirtti

Leoparlara Bürünen Melis Sezen'in Cannes'a Hazırım Temalı Paylaşımı "İkinci Merve Boluğur Vakası mı?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.05.2024 - 23:21

Leoparlı kombiniyle Cannes'a hazırım paylaşımı yapan Melis Sezen'in kendini bir o duvara bir bu duvara çarptığı enteresan paylaşımı 'ikinci Merve Boluğur vakası mı?' dedirtti.

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47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalarımıza kazınan Melis Sezen, hem paylaşımları hem açıklamaları hem de danslarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalarımıza kazınan Melis Sezen, hem paylaşımları hem açıklamaları hem de danslarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Tabii ünlü oyuncunun aniden beliren dans perileri de meşhur biliyorsunuz ki. Melis Sezen, bazen ayna karşısında bazen evde bazen de kafası nerede eserse orada ettiği danslar ile sık sık gündeme geliyor.

Tabii ünlü oyuncunun aniden beliren dans perileri de meşhur biliyorsunuz ki. Melis Sezen, bazen ayna karşısında bazen evde bazen de kafası nerede eserse orada ettiği danslar ile sık sık gündeme geliyor.

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü oyuncu Melis Sezen, hem kombini hem de tarzıyla yine farklılığını ortaya koydu!

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü oyuncu Melis Sezen, hem kombini hem de tarzıyla yine farklılığını ortaya koydu!

Leoparlara bürünen ünlü oyuncunun "Cannes'a hazırım" temalı son paylaşımı "İkinci bir Merve Boluğur vakası mı?" dedirtti.

Leoparlara bürünen ünlü oyuncunun "Cannes'a hazırım" temalı son paylaşımı "İkinci bir Merve Boluğur vakası mı?" dedirtti.

İşte o anlar 👇🏻

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Gelin bir de Melis Sezen'in son paylaşımına kim ne demiş ona bakalım!

Gelin bir de Melis Sezen'in son paylaşımına kim ne demiş ona bakalım!

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