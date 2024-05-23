+18 İçerikler Üretmek İçin Anlaşma İmzalamıştı: Hesabını Bugün Açan Wanda Nara'nın Profili Dikkat Çekti!
+18 İçerikler Üretmek İçin Anlaşma İmzalamıştı: Hesabını Bugün Açan Wanda Nara'nın Profili Dikkat Çekti!
Sosyal medya paylaşımları ve klipleri ile çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu. Hesabını bugün açan ünlü ismin profili dikkat çekti.
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son dönemlerde paylaştığı klipleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
Son olarak Mauro Icardi ile birlikte bir klip çeken ünlü ismin klipteki sahneleri de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Wanda Nara, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'hassas içerikler' kategorisine giren, +18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını duyurmuştu hatırlarsanız.
Ünlü isim ücretini ödediğinizde bazı fotoğraf ve videoları görebileceğiniz platformda hesabını geçtiğimiz saatlerde açtı! Wanda Nara'nın profilindeki detaylar dikkat çekti 👇🏻
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Sağlıkçı olarak söylemek isterim ki, lenfoma hastası olduğunu açıklamıştı Wanda... Hiçbir lenfoma hastasının vücudu böyle olamaz. Ya photoshop var yada müthi... Devamını Gör
Bütün dünya bunları dışladı aq bizim Türkiye de kabul gördüler xd
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