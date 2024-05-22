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Bir Aydır Zatürre Tedavisi Görüyordu: Türkan Şoray Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!

Bir Aydır Zatürre Tedavisi Görüyordu: Türkan Şoray Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!

Türkan Şoray
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
22.05.2024 - 17:10

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri aktardı.

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Yeşilçam'ın sultanı olarak anılan Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz! Ünlü isim hem kariyerindeki başarısı hem de güzelliği ile sektörde nam salan isimlerden bir tanesi!

Yeşilçam'ın sultanı olarak anılan Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz! Ünlü isim hem kariyerindeki başarısı hem de güzelliği ile sektörde nam salan isimlerden bir tanesi!

Şimdilerde 78 yaşında olan Yeşilçam'ın sultanı geçtiğimiz aylarda ileri derecede zatürreye yakalanmış hatta tüm seyahatlerini sağlık nedeni ile iptal etmek zorunda kalmıştı.

Şimdilerde 78 yaşında olan Yeşilçam'ın sultanı geçtiğimiz aylarda ileri derecede zatürreye yakalanmış hatta tüm seyahatlerini sağlık nedeni ile iptal etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri de açıkladı. Şoray, bir aya yakındır zatürre tedavisi gördüğünü ve bugün doktor randevusundan sonra iyileştiğini öğrendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri de açıkladı. Şoray, bir aya yakındır zatürre tedavisi gördüğünü ve bugün doktor randevusundan sonra iyileştiğini öğrendiğini açıkladı.

İşte Türkan Şoray'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Türkan Şoray'ın paylaşımı 👇🏻

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