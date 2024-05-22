Melis Sezen'in Bu Sefer de Ayna Karşısında Döktürdüğü Anlar "Dans Perileri Yine İş Başında" Dedirtti
Melis Sezen'in Bu Sefer de Ayna Karşısında Döktürdüğü Anlar "Dans Perileri Yine İş Başında" Dedirtti
Geçtiğimiz haftalarda Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün etkinliğindeki dansıyla tüm gözleri üzerine çeken Melis Sezen, bu sefer de ayna karşısında döktürdü.
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Hayatımıza Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile giren ve 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalarımıza kazınan Melis Sezen, hem paylaşımları hem açıklamaları hem de danslarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Aniden gelen dans perileri ile meşhur ünlü oyuncu yine ve yeniden dans şovu ile gündeme geldi. Dansın çağrısına sessiz kalamayan Melis Sezen bu sefer de ayna karşısında döktürdü.
İşte o anlar 👇🏻
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