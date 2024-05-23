"Kendi Çiçeğimi Kendim Alırım" Diyen Afra Saraçoğlu'nun Son Paylaşımı Mert Ramazan Demir'e Gönderme mi?
"Kendi Çiçeğimi Kendim Alırım" Diyen Afra Saraçoğlu'nun Son Paylaşımı Mert Ramazan Demir'e Gönderme mi?
'Kendi çiçeğimi kendim alırım' diyen Afra Saraçoğlu'nun son paylaşımı sevgilisi Mert Ramazan Demir'e gönderme mi?
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Çiftin olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları magazin gündeminin de sosyal medyanın da dilinden düşmüyor biliyorsunuz ki.
Şimdilerde çiftin ilişkisinde her şey sütliman görünse de Afra Saraçoğlu'nun geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım kafaları biraz karıştırdı.
"Tektaşımı kendim aldım tek başıma kendim taktım" temalı bir paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'nun "kendi çiçeğimi kendim alırım" mesajının Mert Ramazan Demir'e bir gönderme olup olmadığı düşünüldü.
Ünlü oyuncunun kendisine çiçek aldıktan sonraki mutlu halleri de gözlerden kaçmadı. Sizce Saraçoğlu'nun paylaşımı Demir'e gönderme olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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