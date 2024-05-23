Alkolü Yine Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Canlı Yayını Kapatmamakta Israrlı Olunca Yardımcısıyla Ters Düştü!
Alkolü Yine Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Canlı Yayını Kapatmamakta Israrlı Olunca Yardımcısıyla Ters Düştü!
Sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç dün geceki konserinden sonra bu sefer de alkollü şekilde canlı yayın açtı. Yardımcısının ısrarına rağmen canlı yayını kapatmayan Ortaç'ın son halleri görenleri şoke etti.
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Her parçası ile müzik sektörünün altını üstüne getiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemlerde kariyerinden daha çok özel hayatı ile gündeme geliyor.
Sık sık alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
Alkollüyken canlı yayın açıp hem izleyiciler ile atışan hem de ünlü sanatçılar hakkında yorumlar yapan Serdar Ortaç, yardımcısını da endişelendiriyor. Hatta Ortaç'ın canlı yayınlarını çoğunu yardımcısı kapatıyor.
Dün geceki konserine de alkollü çıkan Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcı bu sefer de geçtiğimiz saatlerde yine alkollü şekilde TikTok'ta açtığı canlı yayın ile gündeme geldi.
Yardımcısının canlı yayını kapat ısrarlarına kulak asmayan ünlü sanatçının yardımcısıyla ters düştüğü anlar gündeme geldi.
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İşte o anlar 👇🏻
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