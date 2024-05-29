Transparan Elbisesiyle Işıldayan Nesrin Cavadzade'nin "Yadırgamayan Yargılamayan Türkiye" Mesajı Dikkat Çekti
Transparan Elbisesiyle Işıldayan Nesrin Cavadzade'nin "Yadırgamayan Yargılamayan Türkiye" Mesajı Dikkat Çekti
Transparan kıyafetiyle ödül töreninde boy gösteren Nesrin Cavadzade'nin sahnede yaptığı konuşma ilgi çekti!
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Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile izleyiciyi ekrana kilitmeyi başaran Nesrin Cavadzade benzersiz cazibesi ve mankenlere taş çıkartan fiziğiyle beğeni topluyor.
Bikini pozlarıyla her seferinde sosyal medyayı sallayan isim oyunculuğu dışında yaptığı paylaşımlarla ve fitliğiyle övgü yağmuruna tutuluyor!
Önceki gün bir ödül gecesine katılan oyuncu "çoookkk teşekkür ederim, halk oylaması!!! 😍💋🌹ben zaten sadece halkın kalbinde taht kurmak isterim" notuyla paylaştığı fotoğraflarla bir kere daha herkeste hayranlık uyandırdı.
Transparan, altın rengi kıyafetiyle resmen ışıldayan Cavadzade ödülünü almak için sahneye çıktığı dakikalarda yaptığı konuşmayla dikkat çekti.
Gecede 'Yılın En Stil İsmi' seçilen ünlü isim törene babasıyla katıldı, sahnede gözleri babasını ararken aralarında geçen diyalogdan bahsetti.
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Nesrin Cavadzade “Babam bana mesaj atmış. Uzun zamandır takım elbise giymiyorum ve tuhaf hissettim diye. Ben de ‘baba ben de 2 haftadır şeffaf elbise giymiyorum, ben de tuhaf hissettim’ dedim." ifadeleriyle seyirciyi güldürdü!
Ardından ünlü isim sözlerini "Kadınların giyimlerinden dolayı yadırganmadığı yargılanmadığı bir Türkiye diliyorum” şeklinde anlamlı bir mesajla bitirdi.
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