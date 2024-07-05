Sırada Ne Var? Ece Seçkin'in Kendisine İki At Hediye Eden Eşi İçin Seçtiği Doğum Günü Hediyesi Dudak Uçuklattı
Sırada Ne Var? Ece Seçkin'in Kendisine İki At Hediye Eden Eşi İçin Seçtiği Doğum Günü Hediyesi Dudak Uçuklattı
Geçtiğimiz ay eşinin kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in jestini karşılıksız bırakmadı! Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü şarkıcı, kocasına 2024 model Mercedes aldı!
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Sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla koca bir kitle tarafından çok sevilen ünlü şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.
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Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan Seçkin 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.
O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz, zaman zaman birbirlerine yaptıkları uçuk kaçık jestlerle gündeme geldi.
En son geçtiğimiz Haziran, Çağrı Terlemez biricik eşi Ece Seçkin'e iki at hediye etmişti hatırlarsanız. Ece Seçkin aileye dahil olan atlarıyla pozlarını "hayatımda aldığım en anlamlı hediye" notuyla paylaşmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Ece Seçkin'in paylaştığı, kocasını öpmelere doyamadığı doğum günü videosuyla gündeme gelmişti ikili.
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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre videoya ek bir de hediye varmış tabii ki! Üstelik epey cep yakan cinsten... Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez'e 2024 model Mercedes almış! Hangi seriye aittir detayları nedir bilmiyoruz tabii ama çoğumuzun rüyasında göreceği fiyatlar olduğu şüphesiz!
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