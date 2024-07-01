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Dilan Çiçek Deniz'in Kıskananları Çatlatan İngilizce Telaffuzu "Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu" Dedirtti

Dilan Çiçek Deniz'in Kıskananları Çatlatan İngilizce Telaffuzu "Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 02:30

Yabancı bir programa konuk olan Dilan Çiçek Deniz'in İngilizce telaffuzu cümle aleme taş çıkarttı!

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2014 yılında sıfır estetikle Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile parlayan Dilan Çiçek Deniz, magazinin en gözde isimlerinden biri biliyorsunuz!

2014 yılında sıfır estetikle Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile parlayan Dilan Çiçek Deniz, magazinin en gözde isimlerinden biri biliyorsunuz!

Bir dönem estetik furyasına kaptırıp bambaşka birine dönüşen Dilan Çiçek Deniz, yaptırdığı bir düzine müdahaleyle dillere fena düşmüştü hatırlarsanız.

Bir dönem estetik furyasına kaptırıp bambaşka birine dönüşen Dilan Çiçek Deniz, yaptırdığı bir düzine müdahaleyle dillere fena düşmüştü hatırlarsanız.

Ardından pişman olduğunu dile getirmiş, dolgularını eritince de eski, duru haline dönmüş herkese derin bir oh çektirtmişti.

Ardından pişman olduğunu dile getirmiş, dolgularını eritince de eski, duru haline dönmüş herkese derin bir oh çektirtmişti.

Şimdi gündemde olmasının sebebi ise görünümü veya kombini değil, katıldığı yabancı bir programda döktürdüğü İngilizce! Buyurun, önce güzel oyuncunun kıskananları çatlatacak telaffuzunu dinleyelim!

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!👇

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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