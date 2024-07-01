Dilan Çiçek Deniz'in Kıskananları Çatlatan İngilizce Telaffuzu "Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu" Dedirtti
Dilan Çiçek Deniz'in Kıskananları Çatlatan İngilizce Telaffuzu "Daha İyisi Gelene Kadar En İyisi Bu" Dedirtti
Yabancı bir programa konuk olan Dilan Çiçek Deniz'in İngilizce telaffuzu cümle aleme taş çıkarttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014 yılında sıfır estetikle Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile parlayan Dilan Çiçek Deniz, magazinin en gözde isimlerinden biri biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem estetik furyasına kaptırıp bambaşka birine dönüşen Dilan Çiçek Deniz, yaptırdığı bir düzine müdahaleyle dillere fena düşmüştü hatırlarsanız.
Ardından pişman olduğunu dile getirmiş, dolgularını eritince de eski, duru haline dönmüş herkese derin bir oh çektirtmişti.
Şimdi gündemde olmasının sebebi ise görünümü veya kombini değil, katıldığı yabancı bir programda döktürdüğü İngilizce! Buyurun, önce güzel oyuncunun kıskananları çatlatacak telaffuzunu dinleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın