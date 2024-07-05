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Yediği En Çirkin Linci Açıkladı: Berna Biber'e Yöneltilen Cinsel İçerikli Hadsiz Soru Mide Bulandırdı!

Yediği En Çirkin Linci Açıkladı: Berna Biber'e Yöneltilen Cinsel İçerikli Hadsiz Soru Mide Bulandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 19:27

mevzu: adlı YouTube programında kilolu olmakla ilgili konuşan ünlü oyuncu Berna Biber'in hayatında yediği en büyük linci anlattığı anlar mide bulandırdı!

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Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol alan Berna Biber, geçtiğimiz günlerde katıldığı mevzu: adlı programdaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol alan Berna Biber, geçtiğimiz günlerde katıldığı mevzu: adlı programdaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kilolu olmakla ilgili konuşan Biber'in sektörde şişman oyunculara özellikle bir kalıp içerisinde rol yazıldığı itirafı dikkat çekmişti.

Kilolu olmakla ilgili konuşan Biber'in sektörde şişman oyunculara özellikle bir kalıp içerisinde rol yazıldığı itirafı dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir kesit daha gündeme oturdu. Berna Biber, hayatında yediği en çirkin lincin hikayesini anlattı.

Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir kesit daha gündeme oturdu. Berna Biber, hayatında yediği en çirkin lincin hikayesini anlattı.

Bir arkadaşının Periscope yayınında şoke edici bir hadise yaşadığını söyleyen Berna Biber, kendisine "sen 150 kiloysan, vajinan kaç kilo geliyordur?" diye sorulduğunu açıkladı. Bunun üzerine verdiği "Halka mâl olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz" cevabının da inanılmaz linç yediğini dile getirdi.

Bir arkadaşının Periscope yayınında şoke edici bir hadise yaşadığını söyleyen Berna Biber, kendisine "sen 150 kiloysan, vajinan kaç kilo geliyordur?" diye sorulduğunu açıkladı. Bunun üzerine verdiği "Halka mâl olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz" cevabının da inanılmaz linç yediğini dile getirdi.

Hadsiz cinsel içerikli soruya "Ben soruyor muyum senin bamyanı kardeşim? Gidin kendi hayatınızı yaşayın" diyerek tepki gösteren Berna Biber'in kilolu olmayı masaya yatırdığı programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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